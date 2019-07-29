بو صعب بحث مع ريتشارد بالأوضاع العامة وبالهبات التي تقدمها أميركا للبنان

التقى وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، السفيرة الأميركية في ​لبنان​ ​إليزابيث ريتشارد​، يرافقها وفد إداري من لجنة المال في ​الكونغرس الأميركي​، ضمّ كلًّا من: ريبيكا ليجييري، جاكي ريبكي، ميشيل ويليامز ودايفيد بورتنيك.

وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين، كما تمّ الاطّلاع على حاجات ​الجيش اللبناني​ والتداول في موضوع الهبات والتجهيزات الّتي تقدّمها ​الولايات المتحدة الأميركية​ للبنان، وبالأخص للأفواج المنتشرة على الحدود؛ مع التشديد على ضرورة مواصلة هذا الدعم.