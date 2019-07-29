بو صعب بحث مع ريتشارد بالأوضاع العامة وبالهبات التي تقدمها أميركا للبنان

التقى وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد، يرافقها وفد إداري من لجنة المال في الكونغرس الأميركي، ضمّ كلًّا من: ريبيكا ليجييري، جاكي ريبكي، ميشيل ويليامز ودايفيد بورتنيك.
وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين، كما تمّ الاطّلاع على حاجات الجيش اللبناني والتداول في موضوع الهبات والتجهيزات الّتي تقدّمها الولايات المتحدة الأميركية للبنان، وبالأخص للأفواج المنتشرة على الحدود؛ مع التشديد على ضرورة مواصلة هذا الدعم.
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