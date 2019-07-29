لفت النائب ​هاغوب ترزيان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "​بلدية بيروت​ قد اتخذت طريق التحرّر من "​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​"، وها هي تعلن تكليف استشاري لوضع دفتر الشروط للـ"Parkmeter" في جدول أعمال جلسة المجلس المنعقدة في 1 آب، فهنيئًا لها وندعو كلّ البلديات إلى اللحاق بحذوها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان هنأ بلدية بيروت التي أعلنت تكليف استشاري لوضع دفتر الشروط للـParkmeter لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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