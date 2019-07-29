التقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، وفدًا من "الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة اللبنانية​" برئاسة ​كلودين عون روكز​. وتركّز اللقاء حول مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار ​مجلس الأمن​ 1325 عن المرأة والسلام والأمن، وحول قانون منع تزويج الأطفال وقانون منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق نقل جنسيتها لأولادها، إضافة إلى مختلف القوانين الّتي تعمل الهيئة على تعديلها أو اقتراحها، والّتي من شأنها أن ترفع الإجحاف اللاحق بالمرأة اللبنانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر شدياق بحثت مع وفد من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالقوانين المتعلقة بالمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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