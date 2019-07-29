عرض رئيس تيار المرده ​سليمان فرنجيه​، خلال زيارته الصرح البطريركي الصيفي في ​الديمان​ ترحيبًا بالبطريرك ​الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في ربوع ​الشمال​، للأوضاع العامة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية التي يعيشها ​لبنان​. وقد رافق فرنجيه في زيارته عقيلته السيدة ريما فرنجيه والمونسنيور اسطفان فرنجيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنجيه وعقيلته في الديمان للترحيب بالبطريرك الراعي في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.