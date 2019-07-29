رئيس وزراء اليونان: سندعم قبرص الرومية في وجه التحديات بالمتوسط

لفت رئيس الوزراء ​اليونان​ي ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​ إلى أن "اليونان و​الاتحاد الأوروبي​ سيدعمان إدارة قبرص الرومية في وجه التحديات الحاصلة في مجال ​الطاقة​ بالمتوسط"، موضحاً أن "الزيارة إلى قبرص الرومية ليست رمزية فحسب، بل لها أهمية من الناحية السياسية، مشيرا أن الشطر الرومي من جزيرة قبرص واليونان يواجهان تحديات في المنطقة".

وأشار إلى "وجوب قيام الاتحاد الأوروبي بخطوات مماثلة للفعاليات التي تقوم بها ​تركيا​ في المتوسط".