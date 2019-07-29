مسؤول أممي: نعمل مع الحوثيين لإنعاش وتأهيل ميناء الحديدة

لفت رئيس المكتب التنفيذي ل​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ آخيم اشتاينر إلى أن "المنظمة تعمل مع السلطات المحلية في مدينة ​الحديدة​ غربي ​اليمن​، لإعادة وإنعاش وتأهيل ميناء المدينة الخاضعة لسيطرة جماعة ​الحوثيين​"، مشيراً إلى أن "إعادة تأهيل ​الميناء​ تأتي كجزء من أولويات المرحلة القادمة لضمان المضي قدماً في خطوات ​اتفاق السويد​".

وأوضح إن "الزيارة إلى مدينة الحديدة، جاءت ضمن اتفاق السويد الذي توصل له جهتا النزاع في اليمن أواخر العام الماضي، لضمان تشغيل ميناء الحديدة مرة أخرى"، مشيراً إلى أن "إعادة تشغيل الميناء أولوية ستساعد في التقدم باتفاق السويد، كما يعد أمر حيوي ومهم للمساعدات الغذائية، كما ستستهم في دعم ​الاقتصاد​ اليمني".

وأشار إلى أن "اليمنيين و​العالم​ يتطلعون لتنفيذ ​اتفاق ستوكهولم​، والدور الذي سيلعبه هذا الاتفاق في السعي تجاه السلام والعمل الذي ستقوم به ​منظمات الأمم المتحدة​"، لافتاً إلى "اننا نتواجد في اليمن لمساعدة الشعب منذ أكثر من أربعين عاماً، وتواجدنا في الحديدة منذ شباط هو أكبر دليل على حرصنا لتوفير المساعدة للسكان في المدينة".