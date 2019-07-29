أشاد رئيس السلطة القضائية في ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية ​ابراهيم رئيسي​ بـ"الجهود الاخيرة للقوات الامنية والسلطات القضائية في كشف الجواسيس الاميركيين ومحاكمتهم"، قائلا "ان عناصر زمرة المنافقين، هم جنود غير رسميين ل​أميركا​". ولفت رئيسي إلى أن "ما يخطط له الاستكبار العالمي اليوم حيث يرسل اشخاصا الى بلادنا لجمع المعلومات من اجل تحقيق اهدافه، انما هو خيال واه، وقد جربه مرارا ومن اولى تجاربه تكليف زمرة المنافقين في عمليات كـ"المرصاد"، والتي يمكنها ان نعتبرها إحدى قمم انتصار جبهة الثورة في مواجهة الاستكبار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: عناصر زمرة المنافقين جنود غير رسميين لأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.