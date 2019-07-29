محافظ مدينة اللاذقية: المدينة على استعداد لاستقبال المهجرين العائدين من تركيا

أكد ​محافظ​ مدينة ​اللاذقية​، إبراهيم خضر السالم، أن "المدينة على استعداد لاستقبال المهجرين العائدين من ​تركيا​، وتسوية أوضاعهم"، مشيراً إلى أنه "من عليه أي التباس أو إشكال قانوني، فهناك جهات مختصة تعالج موضوعه، أما بقية الناس ممن ليس لديهم أي إشكال قانوني أو لبس، فالأبواب مفتوحة لهم".

ودعا السالم كل من يرغب بالعودة، حتى أولئك الذين منازلهم في مناطق ساخنة أو مدمرة، بأن منزله مفتوح لهم، معبرا عن استعداده هو شخصيا لانتظار الراغبين في العودة عند الحدود، وإدخالهم إلى الوطن"، مشددا على أن "محافظة اللاذقية مستعدة لتقديم خدماتها في كل أنحاء ​سوريا​".