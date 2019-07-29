أصدر والي ولاية شمال ​كردفان​ ب​السودان​ قرارًا بإعلان ​حظر التجول​ بمدن ولاية شمال كردفان من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا، حتى إشعار آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان حظر التجول في مدن ولاية شمال كردفان بالسودان بعد مقتل 5 متظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.