ظريف: مفاوضاتنا من اجل الحفاظ على مصالح ايران ببحر قزوين كانت صعبة

اعلن وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ ان "المفاوضات من اجل الحفاظ على مصالح ايران في ​بحر قزوين​ كانت صعبة ونحن تمسكنا بصون حق ​الجمهورية​ الاسلامية ولهذا السبب استغرقت المفاوضات 21 عاما فيما واصلت ايران مشاركتها في المفاوضات بالتاكيد على حقوقنا في هذا الحوض المائي ".

ولفت إلى أن "القضية الاولى في هذا المجال هي ​حساسية​ الجمهورية ازاء السيادة على كامل التراب واستقلال البلاد"، مشيراً إلى أنه "اذا تفحصنا التاريخ المعاصر لوجدنا ان الجمهورية الاسلامية في ايران هي الوحيدة التي لم تشهد في عهدها ابدا التفاوض على ارض ومياه البلاد ولو نظرنا الى العهود السابقة لوجدنا في كل واحدة منها ان ايران خسرت جزءا من ارضها فيما لم تخسر عقب انتصار ​الثورة الاسلامية​ اي جزء من ارضها رغم الحرب المفروضة وهذا يعد فخرا لقائد الثورة والشعب الايراني".