تعليق رحلات جوية من كوريا الجنوبية إلى اليابان اعتبارا من 3 أيلول

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية أنها تعتزم تعليق بعض رحلاتها إلى اليابان على خلفية الخلاف الدبلوماسي والاقتصادي المتصاعد بين سيئول وطوكيو.
وأكدت الشركة أنها قررت تعليق جميع الرحلات، اعتبارا من الثالث من شهر أيلول المقبل، بين مدينتي بوسان الكورية وسابورو اليابانية بسبب تراجع الطلب عليها بفعل تدهور العلاقات بين الدولتين.
من جهتها، أعلنت الخطوط الجوية اليابانية أن الخلاف بين طوكيو وسيئول لم يترك تأثيرًا ملحوظًا على رحلاتها إلى كوريا الجنوبية، وهي لا تعتزم إدخال أي تعديل على جدول رحلاتها.
يذكر أنه اندلع الخلاف بين طوكيو واليابان بسبب قرارات محكمة كورية جنوبية ألزمت بعض الشركات اليابانية بدفع تعويضات مالية إلى ضحايا العمل القسري إبان حقبة الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة مابين 1910 و1945.
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