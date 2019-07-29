نائب قائد سلاح الجو الايراني: مستعدون للرد على اي تهديد

اعتبر نائب نائب قائد القوة الجوية لشؤون التنسيق في جيش ​الجمهورية​ الاسلامية العميد الطيار مهدي هاديان أن "مؤشر اقتدار البلاد يكمن في تحقيق ​الاستقلال​ الشامل في المجالات الامنية والدفاعية"، مؤكدا "جهوزية ​القوات المسلحة​ ال​ايران​ية للرد على أي تهديد وفي أي مستوى كان".

واشار إلى "عمليات "مرصاد" الظافرة وهزيمة عناصر زمرة "خلق" الارهابية على يد القوات المسلحة ولاسيما سلاح الجو وطيران ​الجيش​ الابطال"، لافتاً إلى ان "القوة الجوية للجيش سجلت حضورها المقتدر والقوي للدفاع عن البلاد قبل اندلاع الحرب وحتى قبول قرار وقف الحرب بما في ذلك عمليات "مرصاد" التي تم فيها دحر زمرة "خلق" الارهابية بعد القبول بقرار وقف الحرب".

ولفت الى انه "تنامي اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية في كافة الابعاد"، مشيراً إلى انه "بفضل التسديد الالهي و​القيادة​ الحكيمة لقائد ​الثورة الاسلامية​ حققت الجمهورية الإسلامية الايرانية الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات وباتت لها الكلمة الاولى في المنافسات الدولية".

وأضاف "المؤشر الحقيقي لاقتدار ايران الاسلامية هو الاستقلال الشامل في المجالات الامنية والدفاعية التي سلبت من العدو امكانية تنفيذ اي تهديد ضد البلاد، مضيفا بان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية على جهوزية كاملة للرد على اي تهديد وفي اي مستوى كان".