الحريري عرض مع بري للوضع الحكومي وغادر اللقاء من دون الإدلاء بأي تصريح

ذكرت قناة الـ"LBCI"، أنّ "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للوضع الحكومي، حيث لا تزال جهود الحلحلة متواصلة، وغادر اللقاء في عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح".
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