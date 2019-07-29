الحريري عرض مع بري للوضع الحكومي وغادر اللقاء من دون الإدلاء بأي تصريح

ذكرت قناة الـ"LBCI"، أنّ "رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ عرض مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ للوضع الحكومي، حيث لا تزال جهود الحلحلة متواصلة، وغادر اللقاء في ​عين التينة​ من دون الإدلاء بأي تصريح".

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