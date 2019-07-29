بومبيو:لدينا حوار استراتيجي مع بوتين ونأمل بانضمام الصين الى المحادثات

أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "لدينا حوار استراتيجي مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​"، مشيرًا إلى "أننا نعمل مع موسكو على مسألة الحد من التسليح ونأمل بانضمام ​الصين​ الى المحادثات".

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