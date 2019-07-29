إيران.. عقوبات رادعة لمعارضات الحجاب الإلزامي

وكانت الناشطة مسيح علي نجاد قد أسست حملة "أيام الأربعاء البيض" في إيران، وذلك لتشجيع النساء على نشر صورهن من دون حجاب على شبكة الإنترنت، كوسيلة لمعارضة الحجاب الذي تفرضه السلطات الإيرانية.
ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، الاثنين، عن رئيس محكمة طهران الثورية موسى غضنفر آبادي قوله إن النسوة "اللائي يصورن أنفسهن أو غيرهن وهن دون حجاب ويرسلون صورا إلى هذه المرأة، سيتم الحكم عليهن بالسجن ما بين عام وعشرة أعوام"، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".
وتفرض السلطات الإيرانية الحجاب على جميع النساء في البلاد، وعادة ما يحكم على من ينتهكن هذه القاعدة بالسجن لمدة شهرين أو أقل، وتغريمهن حوالي 25 دولارا.
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