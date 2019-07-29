الارشيف / اخبار العالم

إيران.. عقوبات رادعة لمعارضات الحجاب الإلزامي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تفرض السلطات الإيرانية الحجاب على جميع النساء في البلاد تواجه الإيرانيات اللائي يرسلن صورا إلى الناشطة مسيح علي نجاد في الولايات المتحدة، والتي تنشط في حملة ضد الحجاب، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وكانت الناشطة مسيح علي نجاد قد أسست حملة "أيام الأربعاء البيض" في إيران، وذلك لتشجيع النساء على نشر صورهن من دون حجاب على شبكة الإنترنت، كوسيلة لمعارضة الحجاب الذي تفرضه السلطات الإيرانية.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، الاثنين، عن رئيس محكمة طهران الثورية موسى غضنفر آبادي قوله إن النسوة "اللائي يصورن أنفسهن أو غيرهن وهن دون حجاب ويرسلون صورا إلى هذه المرأة، سيتم الحكم عليهن بالسجن ما بين عام وعشرة أعوام"، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

 وتفرض السلطات الإيرانية الحجاب على جميع النساء في البلاد، وعادة ما يحكم على من ينتهكن هذه القاعدة بالسجن لمدة شهرين أو أقل، وتغريمهن حوالي 25 دولارا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران.. عقوبات رادعة لمعارضات الحجاب الإلزامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا