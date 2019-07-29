شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تؤكد أهمية السعى نحو تشجيع الإبداع وريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوى، دعمها لرؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشارت اللجنة البرلمانية، فى تقرير برلمانى لها عن انجازاتها بدور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، إلى أهمية التنسيق المشترك بشأن منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وشددت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حسب تقريرها، إلى أهمية السعى نحو تشجيع الإبداع وريادة الأعمال ورفع مستوى كفاءة الشركات العاملة فى هذا القطاع، جنباً إلى جنب فتح أفق للتعاون المشترك مع الدول المتقدمة فى هذا المجال.

جدير بالذكر أن لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أصدرت تقريراً بشأن انجازتها خلال دور الإنعقاد الرابع، والذى رصد عقد 82 اجتماعا استغرق نحو 125.30 ساعة عمل.