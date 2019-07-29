شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى داعيا لتكريم منتخب شباب اليد بمجلس النواب: جسدوا نموذجا لقوة هذا الجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب طارق حسانين عضو مجلس النواب ورئيس نادى الترسانة، إلى تكريم منتخب شباب اليد بمجلس النواب، بعد حصولهم على الميدالية البرونزية والمركز الثالث فى بطولة كأس العالم المقام فى إسبانيا، عقب تفوقه على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37 /27.

وقال حسانين في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إنه سيتقدم باقتراح إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بدعوة منتخب شباب اليد والجهاز الفنى ورئيس اتحاد اليد لتكريمهم تقديرا من نواب الشعب لهم وانهم جسدوا نموذجا لقوة وعزيمة هذا الجيل من شباب الوطن، متابعاً : "هذا التكريم من مجلس النواب من شأنه أن يبعث برسالة لكل من يجتهد ويرفع اسم مصر عاليا".

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنأ منتخب الشباب لكرة اليد لحصوله علي الميدالية البرونزية في بطولة العالم في إسبانيا، مشيداً بالأداء الرفيع لكافة أعضاء المنتخب بقيادة جهاز فني وطني، وليجسدوا نموذجاً لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته علي تحقيق الإنجازات، وهو ما صرح به السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.