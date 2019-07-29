شكرا لقرائتكم خبر عن "منفذ السلوم": استقبلنا 3139 لاجئا من جنسيات مختلفة منذ إندلاع الثورة الليبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء محمد السويسى، مدير عام منفذ السلوم البرى، عن إحصائيات رقمية تخص أداء المنفذ خلال العام المالى 2018/2019، حيث شهد مرور 543 ألف فرد و66 ألف و421 شاحنة و32 ألف سيارة ملاكى وأجرة، محققا إيرادا سنويا أكثر من 240 مليون جنيه.
وأشار السويسى إلى أن المنفذ بجواره معسكر لاجئين على مساحة 81 ألف متر مربع واستقبل نحو 3139 لاجئ من جنسيات مختلفة تحت إشراف المفوضية الدولية لشئون اللاجئين، منذ إندلاع الثورة الليبية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى محافظة مرسى مطروح، ومدينة العلمين الجديدة، لتفقد المدينة والأعمال التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
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