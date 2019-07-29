شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للحجاج يجب اتباعها فى رحلة العودة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أهم النصائح التى يجب أن يتبعها حجاج بيت الله الحرام فى رحلة العودة تيسيرا عليهم، بعد أن أعلنت شركة مصر للطيران انتهاء تسير رحلات الحجاج 5 أغسطس القادم، وبدأ استعدادها لرحلات العودة، وهى:
1- التواجد قبل إقلاع الرحلات، بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة، وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة.
2- ضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة مابين (10-12 ساعة) بالتنسيق مع منظمى الرحلات.
3- ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم .
4- يحظر اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد علي متن الطائرة مثل المقص وأداة تقليم الأظافر وغيرها.
5- ضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم.
6- يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية ( سقيا زمزم )، على أن تكون محكمة الغلق ولا تزيد عن 5 لتر.
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