شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: ربط التعليم بسوق العمل من أبرز الملفات فى دور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أشرف جمال، إن ربط التعليم الفنى بسوق العمل من الملفات الهامة التى تحظى باهتمام كبير، وسيحظى الملف بالاهتمام خلال الفترة المقبلة، ولاسيما دور الانعقاد الأخير للبرلمان.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ربط التعليم بسوق العمل يوفر العديد من فرص العمل، خاصة لخريجى التعليم الفنى، على أن يكون هناك إحصائية بمتطلبات السوق، وبناء على ذلك يتم للتأهيل لسوق العمل ويكون طبقاً لفرص العمل المتوفرة، مطالبا وزارة القوى العاملة بالتعاون مع القطاع الخاص بحصر فرص العمل.

Advertisements

واقترح عضو مجلس النواب، أن يكون هناك فترة يتم تدريب لخريجى التعليم الفنى، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين عدد من الشركات والمصانع فى مختلف محافظات الجمهورية ووزارة التربية والتعليم حتى يصبح الخريجين جاهزين للدمج فى سوق العمل، مطالبا بضرورة تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى.