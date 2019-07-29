محافظ قنا يلتقى أعضاء اللجنة المشرفة على حج الجمعيات

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

التقى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الاثنين، بأعضاء لجنة الإشراف على حج الجمعيات الأهلية بقنا لعام 1440هـ، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا.

أوضح "الهجان" أنه تم اختيار 9 أشخاص للإشراف على الحج لهذا العام وذلك بعد اجتيازهم للاختبارات، مشيرا إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، نظمت برنامج تدريبي بالقاهرة، حضره جميع المشرفين على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن البرنامج يهدف لشرح التعليمات العامة وتوضيح مناسك الحج موجهًا المشرفين بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية للحجاج، خلال السفر ذهابا وإيابا وأثناء مناسك الحج، لاسيما كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الهجان أنه من المقرر سفر 386 حاجًا على فوجين، الأول يوم 2 أغسطس والفوج الثاني يوم 4 أغسطس المقبل، متمنيا لهم حج مبرور والعودة بسلام إلى أرض الوطن، مطالبا إياهم بالدعاء لمصر بالأمن والرخاء.