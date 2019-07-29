محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت.. اضغط هنا
وأوضحت التعليم العالي: "يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة".
وتابعت: يمكن للطالب التسجيل عن طريق معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات، ويجرى فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.
وأكدت التعليم العالي: "ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة".
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، الأربعاء المقبل، وعلى مدار خمسة أيام، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.
كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب المرحلة الثانية.. ننشر مواعيد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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