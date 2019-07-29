وزير خارجيّة إسرائيل يقترح تشجيع الدول بالمال لنقل سفاراتها للقدس

وضع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خطة حكومية لتشجيع الدول لنقل سفاراتها إلى مدينة القدس.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن كاتس سيقدم الخطة المقترحة للحكومة الإسرائيلية، للمصادقة عليها قريبًا، وبأن هناك دولًا توافق من حيث المبدأ على فتح سفارتها في القدس، ولكنها تطلب من إسرائيل الرد بالمثل.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن هندوراس والسلفادور وافقا على فتح سفارتهما في القدس، لكنهما طالبتا بفتح سفارة إسرائيلية كاملة في عاصمتيهما، فيما لم تحدث هذه الخطوة.

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وأوردت الصحيفة العبرية أن وزير الخارجية الإسرائيلي اقترح رصد مبلغ 50 مليون شيكل جديد كرزمة مساعدات للدول التي ستنقل سفارتها إلى القدس، وهو ما سيتم توفيره من ميزانية العام 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أن أعلنت الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس، في السادس من ديسمبر 2017، ولم تتبعها سوى غواتيمالا، وبدأت إسرائيل في التعامل مع هذه القضية مع العديد من الدول، لكن الجهود التي بذلها رئيس الوزراء ووزارة الخارجية أسفرت عن نتائج سيئة، بل وبدأ حل وسط أسوأ بكثير، وهو افتتاح مكاتب تجارية.

وافتتحت باراغواي أيضًا سفارة لها في القدس في ماي الماضي بحضور الرئيس السابق، هوراسيو كورتيز، ونتنياهو، ولكن تراجعت وأعادت السفارة إلى تل أبيب. وبدوره قطع نتنياهو العلاقات مع الدولة.