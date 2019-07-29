تطورات في قضية "اغتصاب 12 إسرائيلي" لفتاة بريطانية في قبرص

أجلت محكمة قبرص جلسة الاستماع لسيدة بريطانية، يشتبه في أنها اتهمت زورًا 12 مراهقًا إسرائيليًا باغتصابها، وذلك لعدم حضور محاميها للجلسة.
كانت السلطات القبرصية قد اعتقلتأمس الأحد، فتاة بريطانية 19 سنة، إثر الشك في أنها قدمت إدعاء كاذبًا بشأن تعرضها لاغتصاب جماعي.
وأطلق سراح جميع المراهقين المعتقلين على ذمة القضية، التي قيل أنها وقعت في أحد فنادق منتجع آيا نابا في 17 يوليو.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها تقدم الدعم والمساعدة للفتاة وعائلتها بعد اعتقالها في قبرص.
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