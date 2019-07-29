بن سلطان يدشن منشآت الداعمين بعرعر

شهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، تدشين ملتقى الداعمين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “إنماء”، في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد، بمدينة عرعر اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يقام الملتقى في الفترة بين 26 و27 من ذي القعدة، بمشاركة 25 جهة داعمة.

ألقي الامير سلطان بن عبدالعزيز كلمة أكد فيها ضرورة تكامل البعدين المناطقي والقطاعي لتحقيق التحول الذي تمر به المملكة بقيادة صاحب الملك سلمان بن عبدالعزيز؛

خادم الحرمين الشريفين، وذلك في إطار رؤية 2030، وهو التحول من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على دخل مبيعات النفط إلى الاقتصاد الإنتاجي التنافسي متنوع الدخل الذي يعتمد على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأضاف أن القطاع الخاص سيكون له الدور الأكبر في تحقيق ذلك، والدولة ستمكنه من ذلك بتطوير الأنظمة المحفزة والمحسنة للبيئة الاستثمارية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاسيما

لجهة التمويل والتصدير وتوفير الخدمات اللوجستية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال برامج التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن المنشآت الصغيرة، والمتوسطة تشكّل 95% من إجمالي المنشآت الخاصة، الأمر الذي يعزز من أهمية تمكين رواد الأعمال؛ لرفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي كما هو مستهدف في رؤية 2030 من 20% إلى 35%.

وأكد على ضرورة اهتمام الملتقى بقضايا ومشاكل رواد الأعمال بالمنطقة لايجاد الحلول الناجعة الفاعلة للتصدي لها ومعالجتها، ومن ذلك تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة، وتوفير الفرص التمويلية الملائمة، والإرشاد، والحاضنات، ومشاكل التسويق، والتصدير، والإدارة المالية.