علماء يكشفون وسيلة فعالة لتحسين المزاج

كشف علماء من جامعة ولاية آيوم الأمريكية، طريقة فعالة لتحسين الحالة المزاجية.
وطالب الباحثون 496 متطوعًا للمشاركة في الدراسة العلمية، وتم وضعهم في مجموعات. وكان على المتطوعين التجول داخل الحرم الجامعي لمدة 12 دقيقة والتفكير في مواضيع مختلفة.
وكان يجب على المجموعة الأولى المؤلفة من 127 شخصًا أن
وأفاد 109 من المتطوعين أنهمفكروا بالإيجابيات التي يتمتعوا بها على الأشخاص الآخرين، بينما 135 شخصًا قيموا المظهر الخارجي للأشخاص الغرباء، وفق موقع "oane".
وفي وقت لاحق، قام جميع المتطوعين بملء استبيان والإجابة على أسئلة تحدد مستوى السعادة والقلق والتعاطف والرضا.
وقد ظهر أن الأشخاص الذين يتجولون لمدة 12 دقيقة ويفكرون بطريقة إيجابية قادرون على التفاؤل والسعادة، بغض النظر عن جنس الشخص الآخر الذي ينظر إليه.
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