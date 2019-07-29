في ذكرى زفافها.. لحظات فارقة في رحلة "العشق الممنوع" لـ"الأميرة ديانا"

كانت حياتها حافلة بالأحداث بدئتها بحلمها لتكون راقصة باليه، ولم يدر بخلدها أنها ستكون يوما قرينة لوريث عرش المملكة المتحدة، ولم تخل وفاتها من علامات الاستفهام والاتهامات والغموض، شأن حياتها التي عاشت منها 17 عام في جنبات قصر بكنجهام.

وتحتفل اليوم بريطانيا بإحياء الذكرى الـ 38 لزاوج الأميرة ديانا والأمير تشارلز، الحفل الذي أقيم في 29 يوليو عام 1981 بكاتدرائية القديس باول التي عادًة ما تستقبل حفلات الزفاف الملكية.

وتعد ديانا أول سيدة إنجليزية تتزوج وريثًا للعرش البريطاني منذ 300 عام.

الزفاف الإسطوري

كان زفاف الأميرة ديانا خيالي شاهده حوالي 750 مليون مشاهد على التلفاز، واصطف 600 ألف شخص في الشوارع لمشاهدة “ديانا” في طريقها للحفل.

وقفت ديانا أمام الجمهور في الحفل وارتبكت حتى أخطأت في نطق اسم زوجها "تشارلز فيليب" نطقته "فيليب تشارلز"، بحسب ما ذكرت الصحف البريطانية.

ذكرت مصادر مقربة من الأميرة أنها قامت بتجربة فستان زفافها نحو 15 مرة حتى تصل للمقاس المناسب، لأنها خسرت الوزن بشدة في فترة ما قبل حفل الزفاف.

تكلف فستان زفاف ديانا تسعة آلاف يورو، وكان طول ذيلة 25 قدمًا، وقضى الأمير والأميرة شهر العسل في منزل عائلة "ماونت باتن" قبل أن يسافرا إلى جبل طارق ليلحقا باليخت الملكي في رحلة بحرية استغرقت إثني عشرة يومًا في البحر المتوسط حتى مصر، وزارا تونس وجزيرة ساردينيا واليونان.

الوفاة الغامضة

عاشت الأميرة ديانا حياة غامضة وتحملت الكثير من المآسي، كما حملت وفاتها العديد من الأسرار التي أجبرت الجميع على متابعة أخبارها.

قال رجل الإطفاء الفرنسي " كزافييه فيريفيتر" الذي كان يعمل بمحطة مالار لإطفاء الحريق قرب موقع الحادث فى فرنسا والذي حاول انقاذها بعد الحادث، أنه لم يستطع التعرف على من بداخل السيارة، وقال إن الملياردير المصري، عماد الفايد "دودي" كان في آخر السيارة وحالته شديدة الخطورة، حيث أصيب بسكتة قلبة أدت إلى وفاته قبل وصول المسعفين.

وأضاف أن الأميرة ديانا كانت ملقاه على الأرض وكانت تتحرك ببطء مما أكد له أنها مازلت على قيد الحياة، وكانت الإصابات طفيفة في كتفها الأيمن، ولم تكن أي دماء حولها.

قدم لها رجل الإطفاء أكسجين كي تستطيع التنفس، وفور وصول الإسعاف تم وضعها على ناقلة المرضى حتى أصيبت هي الأخرى بصدمة قلبية، ثم عاجت للتنفس مرة أخرى ببعض الإسعافات الأولية، وبعد أن تم نقلها إلى المستشفى توفيت على الفور.

تم بث جنازة الأميرة ديانا في 60 دولة وشاهدها ما يقارب 2.5 مليار شخص.

ديانا من حلم "الباليه" لقصر كوبنهاجن

ذكرت الصحف البريطانية نقلًا عن مصادر مقربة من الأميرة ديانا، أنها كانت تتمنى أن تصبح راقصة باليه، لكنها لم

تتمكن بسبب طولها الزائد.

وأضافت أن الأميرة ديانا لم تكن طالبة متفوقة ورسبت في عدة مواد بالمدرسة، وعملت في بداية حياتها كجليسة أطفال.

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كما كان للأميرة ديانا وزوجها تشارلز صديقة مقربة تدعى كاميلا، ولكنها في الحقيقة كانت عشيقة زوجها الأمر الذي كان سبب في طلاقهما، وهي الآن زوجة الأمير.

تسجيلات مسربة

كان للأميرة ديانا مدرب صوت يساعدها على إلقاء الخطب، وتم أخذ منه مقاطع لعمل فيلم وثاقي عن حياتها بكلماتها الخاصة، والذي تم نشرها في الذكرى الـ 20 لوفاتها.

أثارت التسجيلات جدلًا واسعًا، حيث كشفت أدق التفاصيل عن حياة ديانا، حيث تحدثت عن حبها لحارسها الشخصي "باري مانكي"، والذي ألمحت إلى أنه تمت تصفيته في حادث.

وضمنت التسجيلات أنها ذهبت إلى الملكة إليزابيث وهي تبكي بحرقة وتشكي لها من وضع زواجها، وعدم وجود حب بينها وبين الأمير تشارلز.

الفايد: منعوا الزواج بأوامر ملكية

أكد محمد الفايد والد عماد "دودي" صديق ديانا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فيليب منع زواج ديانا من ابنه لأنه مسلم، وبعدها بدأت تتلقى التهديدات من القصر والعائلة الملكية قبل وفاتها، مما جعله يعتقد أن ابنه دودي والأميرة ديانا قتلا على يد أجهزة الأمن بأمر من الأمير فيليب كي يمنعوها من الزواج منه.

وأضافت الصحيفة أن محامي الفايد طالب بتحقيق في حادث السيارة الذي وقع في باريس وأودى بحياة ابنه دودي والأميرة ديانا.

ويليام وهاري بعد وفاة ديانا

قال الأمير ويليام دوق كامبريدج، إنه شعر بألم لا مثيل له خاصًة أنه كان في سن مبكر، وأن هذه التجربة جعلته يكون أكثر تعاطفًا مع الأشخاص الذين فقدوا أحد أفراد أسرتهم.

أما الأمير هاري فقال أنها كانت دائمًا تلاحقنا، وفي الحقيقة هي أم لا مثيل لها، فهي أحسن أم في الوجود.