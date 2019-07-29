بورصة إيرانية في العراق

أبرمتا طهران وبغداد اليوم مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، تضمنت إنشاء بورصة إيرانية للسلع في العراق، بهدف زيادة التبادل التجاري الثنائي، وفقا لما ذكرته وكالة "فارس" للأنباء.
وجرت مراسم توقيع المذكرة في طهران اليوم بين رئيسمنظمة البورصة الإيرانية، شابور محمدي، ورئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، علاء عبدالحسين الساعدي.
ووفقا لمحمدي فإن المذكرة، إلى جانب إنشاء بورصة، تهدف لإطلاق صناديق استثمارية مشتركة، دون أنيكشف عن المزيد من التفاصيل.
وأضاف المسؤول أن توحيد النظام القانوني لسوق رأس المال الإيراني والعراقي هو أحد بنود المذكرة التي ستتابع من قبل لجنة مشتركة.
من جانبه أوضح رئيس هيئة الأوراق المالية العراقي، أنه مع إبرام الاتفاقية فإن تبادل المعلومات والخبرات مع إيران، سيجرى بشكل تخصصي ومتقدم.
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