الاحتلال الإسرائيلي يفصل رام الله عن قراها

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، البوابة الحديدية المقامة على طريق "وادي الدلب" - بالقرب من قرية دير أبزيع وكفر نعمة - الرابط بين قرى غرب رام الله والمدينة التي تتخذ منها السلطة الفلسطينية مقراً لها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الفلسطينيين في تلك المناطق اضطروا لسلوك طرق التفافية وطويلة للوصول إلى أماكن عملهم بعد إغلاق البوابة.

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يذكر أن قوات الاحتلال قد أغلقت هذه البوابة في شهر مارس الماضي.

على صعيد آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وحدة الهندسة التابعة للقيادة الجنوبية تواصل وضع "الأكوام الرملية" على الحدود مع قطاع غزة.