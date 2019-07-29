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مقتل طفل تحت قطار بعد أن دفعه رجل

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قتل طفل بعد أن دفعه رجل أمام قطار قادم في محطة القطارات الرئيسية بمدينة فرانكفورت في ألمانيا اليوم الإثنين.

ودفع الرجل، وهو  إريتري يبلغ من العمر 40 عاماً، والدة الطفل كذلك لكنها نجت.

وأعلنت الشرطة الألمانية أن التحقيقات الأولية في جريمة الدفع أظهرت أنه ليس هناك علاقة تربط بين المشتبه به والضحية.

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وأكدت المتحدثة إيزابيل نيومان للصحفيين "تفيد شهادة الشهود أن رجلاً في الأربعين من عمره دفع طفلاً ووالدته على القضبان لدى وصول القطار السريع. تمكنت الأم، حمداً لله، من إنقاذ نفسها".

وأضافت "للأسف، دهس القطار السريع الطفل وعمره ثماني سنوات. أصيب بجروح قاتلة"، متابعة أن "الرجل المعني ... فر من المحطة بعد الجريمة. لاحقه المارة، وتم القبض عليه قرب المحطة".

وقالت إنه يجري استجوابه. ونُقلت والدة الطفل إلى مستشفى وسيجري استجوابها كذلك. وكتبت شرطة فرانكفورت على صفحتها على "تويتر" أن المشتبه فيه من إريتريا.

وأغلقت عدة أرصفة بمحطة قطارات فرانكفورت بعد الواقعة.

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