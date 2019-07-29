وصول أكثر من مليون حاج إلى السعودية

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأحد، ( 1.084.762) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات السعودية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.020.562) حاجاً، فيما قدم عن طريق البر (53.842) حاجاً. وعبر البحر (10.358) حاجاً، وذلك نبسبة زيادة بلغت ( 11% ) تقريباً مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
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