الرئيس المصري يستقبل ملك الأردن

وصل إلى القاهرة اليوم الاثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في زيارة تستمر عدة ساعات يستقبله خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان السيسي على رأس مستقبلي العاهل الأردني بمطار القاهرة. ومن المقرر أن تتناول مباحثات الجانبين دعم علاقات التعاون بين مصر والأردن في كل المجالات إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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وفي وقت سابق اليوم، غادر الملك عبد الله إلى القاهرة في مستهل جولة تشمل أيضاً تونس، التي سيزورها لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
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