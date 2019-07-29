كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل حالات حروق بالقدمين فى أمريكا جراء سخونة الأرصفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الأطباء من أن الأرصفة قد تصبح ساخنة بدرجة تكفي لحرق اللحم البشري خلال ثانيتين فقط في الصيف.

ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم صوراً بشعة عن حروق مروعة عانى منها أشخاص لامس جلدهم العاري أرصفة ساخنة في الولايات المتحدة.

وقال الخبراء، إن درجة حرارة الممرات الأرضية قد تكون أكثر بدرجة كبيرة من درجة حرارة الهواء في الطقس المشمس ويجب على الناس تجنب لمسها، وأضافوا أنها سجلت درجات حرارة أعلى من تلك المستخدمة في شواء اللحوم على الشواء.

ويأتي التحذير في الوقت الذي وصلت فيه درجات الحرارة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي إلى 38 درجة مئوية "100 درجة فهرنهايت" ولاس فيجاس، حيث استندت الدراسة، إلى أيام أكثر سخونة.

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واكتشف علماء في جامعة نيفادا في لاس فيجاس أن هناك 173 حالة حروق مرتبطة بالرصيف في مركز صحي في المدينة بين عامي 2013 و 2017.

وكتب المؤلفون بقيادة الدكتور جورج فيجا :"يمكن أن تكون الأرصفة أكثر سخونة بكثير من درجة الحرارة المحيطة في ضوء الشمس المباشر وقد تسبب حروق من الدرجة الثانية خلال ثانيتين".

"وأضاف "تمثل حروق الأرصفة عددًا كبيرًا من الإصابات المرتبطة بالحروق، خاصة في جنوب غرب الولايات المتحدة."

ومن بين الإصابات البالغ عددها 173 إصابة، كان 149 من بين الأشخاص الذين عانوا فقط من حروق الأرصفة، وتعرض أشخاص آخرون لمزيد من الإصابات، مثل حوادث الطرق.