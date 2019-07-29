كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الكورية الجنوبية تعلق الرحلات إلى اليابان وسط نزاع دبلوماسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الخطوط الجوية الكورية، أكبر شركة طيران في البلاد، اليوم الإثنين، إنها ستعلق الرحلات الجوية بين مدينة بوسان الكورية الجنوبية وسابورو اليابانية اعتبارًا من 3 سبتمبر، بسبب الطلب الهزيل وسط الخلاف الدبلوماسي والاقتصادي المتفاقم بين البلدين.

وفي الشهر الماضي، شددت اليابان الرقابة على صادرات المواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية، في انتقام واضح لحكم قضائي صادر عن محكمة كوريا الجنوبية بشأن العمل القسري في زمن الحرب، وقد أدت هذه النزاعات إلى مقاطعة المنتجات والخدمات اليابانية على نطاق واسع، من البيرة إلى الملابس والسفر في كوريا الجنوبية.

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ووفقاً لوكالة رويترز، أنّ هذه الخطوة أضفت فوضى إلى شركات الطيران والسياحة، التي كانت بالفعل تصارع المنافسة المتزايدة وتراجع الطلب على السفر إلى اليابان- وهي وجهة تحظى بشعبية بين السياح الشباب.

ويعد الكوريون ثاني أكبر مسافرين إلى اليابان بعد الصين، ويمثلون 24.2% من أقدامهم في العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة السياحة الوطنية اليابانية، وأظهرت البيانات أن الرقم تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ومع ذلك، انخفض عدد السياح الكوريين إلى اليابان بين يناير ومايو ، حتى قبل بدء الخلاف الدبلوماسي.

"وقال متحدث بإسم شركة الخطوط الجوية الكورية، إنه إذا استمرت المشاعر المعادية لليابان وتؤثر على معدلات الحجز لدينا، فلا يمكننا استبعاد إمكانية إعادة ترتيب مساراتنا في اليابان" ،.