كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني: سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق أو بدونه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق أو بدونه، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ورفض الاتحاد الأوروبي الخميس، رفضا قاطعا طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إعادة التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن بريكست.

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وحذر كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي حول الملف، ميشال بارنييه، الدول الأعضاء في التكتل من أن جونسون كان يحاول إثارة الانقسام في صفوفها من طريق التهديد بالخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وأبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر رئيس الوزراء البريطاني في مكالمة هاتفية أن قادة الاتحاد الأوروبي لم يمنحوا بروكسل أي تفويض لإعادة التفاوض.