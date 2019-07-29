كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قريشي": طالبان وحكومة كابول يظهران استعدادهما للمحادثات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأفغاني شاه محمود قريشي: "أن طالبان مستعدة للحوار والمفاوضات السياسية بين الأفغان، وأن باكستان تسهل تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 19 عامًا في أفغانستان".

في حديثه، أشار وزير الخارجية قرشي إلى أن الرئيس الأفغاني أشرف غني كان لديه في وقت سابق بعض التحفظات على المفاوضات المباشرة مع طالبان والحكومة التي تقودها كابول.

ومع ذلك، خاطب رئيس الوزراء عمران خان مخاوف أشرف غني وأخذه في الاعتبار بشأن هذه المسألة.

وصرح وزير الخارجية قريشي: "أبدت طالبان الأفغانية استعدادها للدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، ومع ذلك فإن هناك بعض القوى التي لا تريد السلام والاستقرار في المنطقة، وبالنسبة لجداول أعمالها الخاصة، فإنها تسعى للفوضى والاضطراب ".

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وأشار إلى أن إسلام أباد حثت الإدارة الأمريكية على الكشف عن هذه القوى التي تسعى إلى تخريب عملية السلام. وعلق قائلًا: "السلام في أفغانستان أساسي للسلام في باكستان".

وردًا على سؤال حول إمكانية إجراء حوار بين طالبان الأفغانية والحكومة التي تقودها كابول، أشار وزير الخارجية قريشي إلى أن "رئيس الوزراء عمران خان عبر عن رغبته في التوسط، لكن أشرف غني والحكومة الأفغانية أثاروا بعض التحفظات بسبب سوء فهمهم.

وأوضح وزير الخارجية "قريشي": "أن رئيس الوزراء عمران خان هو السياسي الإقليمي الوحيد الذي يتمتع "بمصداقية" بين طالبان الأفغانية وأصحاب المصلحة السياسيين الآخرين، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى موقفه الثابت بأنه "لا يوجد حل عسكري" لإنهاء الصراع في أفغانستان.