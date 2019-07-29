لأسباب عائلية وشخصية.. أولمبيك آسفي يؤكد استقالة الدميعي

أكد فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، أنه توصل باستقالة مدرب الفريق هشام الدميعي من الإشراف على تداريب القرش المسفيوي، اليوم الاثنين.

ونشر الأولمبيك بلاغا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صباح اليوم، جاء فيه: “ينهي المكتب المديري إلى علم جمهوره أنه توصل اليوم الإثنين 29 يوليوز 2019 عبر البريد المضمون باستقالة السيد هشام الدميعي من مهامه كمدرب للفريق”.

وتعود أسباب الاستقالة حسب البلاغ نفسه لأسباب عائلية وشخصية، مؤكدا أن المكتب المسير للنادي سيعقد اجتماعا، غدا الثلاثاء، لتدارس استقالة الدميعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الفريق، وضمان سيره العادي.

وكان هشام الدميعي قدم استقالته للكاتب العام للنادي العبدي منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بعد موسم واحد قضاه مع الفريق، أنهاه في المركز الرابع، الذي أهله لخوض منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.