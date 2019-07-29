أقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، صباح اليوم الاثنين، قرعة الدور الأول التمهيدي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تهم المنتخبات الأقل تصنيفا في ترتيب منتخبات القارة السمراء.
وقد أسفرت القرعة عن مواجهات متباينة، بين 28 منتخبا، أقواها تلك التي ستجمع بين غامبيا وأنغولا، وهي على الشكل التالي:
إثيوبيا – ليسوتو
الصومال – زيمبابوي
إريتريا – ناميبيا
بوروندي – تنزانيا
جيبوتي – إي سواتيني
بوتسوانا – مالاوي
غامبيا – أنغولا
ليبيريا – سيراليون
موريشيوس – موزمبيق
ساوتومي وبرينسيبي – غينيا بيساو
جنوب السودان – غينيا الاستوائية
جزر القمر – توغو
تشاد – السودان
سيشل – رواندا.
كانت هذه تفاصيل خبر إقصائيات “مونديال” 2022.. الـ”كاف” يجري قرعة الدور التمهيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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