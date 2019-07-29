8 جرحى بانقلاب مركبة تابعة لمصلحة السجون قرب حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 8 أشخاص على الأقل بجراح متفاوتة عصر اليوم الإثنين، إثر انقلاب حافلة على شارع رقم 70 بمساره قرب مفرق "هتشبي"قرب حيفا، حيث نقل الجرحى إلى المستشفيات، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء انقلاب حافلة على شارع 70، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية إلى 8 أشخاص وصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة.

إلى ذلك، قالت الشرطة إن الحديث يدور عن انقلاب حافلة تابعة لمصلحة السجون، حيث أصيب جراء الحادث 8 أشخاص كانوا على متن الحافلة التابعة لمصلحة السجون.

ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن حادث انقلاب الحافلة نجم عن تجاوز سيارة للإشارة الضوئية الحمراء مما تسبب بانقلاب الحافلة التي حاول سائقها عدم التصادم بالسيارة.