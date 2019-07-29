فيتنام: ضبط شحنة قرون وحيد قرن مهربة بقيمة 4 ملايين دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت هيئة الجمارك في الفيتنام، إن عناصرها تمكنوا اليوم الإثنين، من رصد 125 كيلوغراما من قرون وحيد القرن النادرة، والتي بعدما كانت في شحنة جوية.

وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" الحكومية، أن الشحنة المهربة التي تبلغ قيمتها نحو أربعة ملايين دولار، ضُبت بعدما خبأ المهربون 55 قرنا داخل كتل من الجبس تم اكتشافها يوم الخميس الماضي.

وذكرت الهيئة أن الشحنة كانت غير خاضعة للضريبة لتجنب التفتيش الجمركي لدى وصولها إلى مطار هانوي الدولي.

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تعد فيتنام والصين وجهتين شائعتين لقرون وحيد القرن المهربة.

ويعتقد كثيرون أنه يمكن استخدام هذه القرون لعلاج أمراض مختلفة من بينها السرطان.

لكن لا يوجد دليل على أي فوائد طبية لهذه القرون، المصنوعة من الكيراتين، وهو نفس مكون الشعر والأظافر البشرية.