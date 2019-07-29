عمر جسار يعدل عن الترشح لرئاسة مجلس جت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رجال الأعمال، عمر جسار، اليوم الإثنين، العدول عن الترشح لرئاسة مجلس جت المثلث التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وعمم جسار، الذي أعلن قبل أسابيع نيته الترشح لرئاسة المجلس، بيانا على أهالي القرية، جاء فيه: "كلكم على علم ودراية أَني كنت قد صرحت قبل شهرين ونيف عن نيتي خوض الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس جت المحلي".

وأضاف جسار في بيانه: "هذا وبعد استنباط الموضوع واستقرائه، ومشاورة الأهل والأقارب فقد تقرر وبالإجماع العدول-هذه الدورة-عن فكرة ترشيحي نهائيا".

ووجه جسار شكره لكل من سانده ودعم فكرة ترشيحه لرئاسة المجلس، فيما توجه لأهالي القرية قائلا: " أدام الله المحبة والأخوة بيننا، أهلا وأقارب وجيران وخلان ومعارف، وأعاننا وإياكم على رفع شأن بلدنا والرقي به، كل من موقعه وحسب مجاله وعمله".

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وبعد عدول جسار عن الترشح، فأن المربي خالد أحمد غرة، وهو الرئيس السابق لمجلس جت الذي أعلن ترشحه بشكل رسمي لرئاسة المجلس عن كتلة الهدى، هو المنافس الوحيد إلى الآن لرئيس المجلس المحامي محمد وتد، الذي أعلن قبل أشهر عن خوضه المنافسة على رئاسة المجلس لفترة ثانية بالانتخابات.

وتأتي هذه التطورات الانتخابية فيما أعلن يوسف جبر ناصر سحب ترشيحه لرئاسة المجلس، كما تشير تقديرات لانضمام عاصم حاتم شرقية للمنافسة بانتخابات الرئاسة وترقب الموقف والقرار النهائي لمرشح الرئاسة السابق ورئيس كتلة "الوعد الصادق"، فريد شرقية، وإذا ما سيخوض المنافسة للمرة الثالثة بشكل مستقل أو داعما لتحالف لمرشح آخر للرئاسة.