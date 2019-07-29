شيخ الأزهر: مرصد مكافحة التطرف حائط صد ضد أفكار الإرهاب

وصف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأنه "حائط الصد الحقيقي لكل ما تبثه التنظيمات الإرهابية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأجرى الدكتور الطيب، الإثنين، زيارة تفقدية إلى مرصد الأزهر؛ حيث استعرض بعض التقارير الصادرة عنه حول أنشطة الجماعات المتطرفة.

وقال إن مؤسسة الأزهر الشريف يقع على عاتقها دور كبير في كشف زيف الجماعات المتطرفة، وبيان حقيقتها للناس.





وأشار إلى أن المرصد يعتمد على منهج الأزهر الوسطي في الرد على الجماعات المتطرفة؛ بما يحصن الشباب المسلم من أفكار التنظيمات الإرهابية.

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وأثنى الدكتور الطيب على جهود مرصد الأزهر خلال السنوات الماضية في مجال الملاحقة الإلكترونية لهذه الأفكار الضالة التي تبثها جماعات التطرف والإرهاب ومحاربة الإسلاموفوبيا، بما يسهم في تصحيح صورة الإسلام في العالم.

وأكد أن جهود مرصد الأزهر في مكافحة التطرف شهدت ثناءً من كبار القادة والسياسيين في العالم، وهو ما لاحظه خلال جولاته وزياراته الخارجية وخاصة في الدول الأوروبية.

وطالب بعرض القضايا الحساسة على هيئة كبار العلماء بالأزهر للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيها، وضرورة إرسال تلك التقارير إلى جميع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة التطرف.





يشار إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر افتتح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في الثالث من يونيو/تموز 2015 ليكون أحد أهم الدعائم الحديثة للمؤسسة العريقة.

ويعمل المرصد باللغات (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الأردية، الفارسية، اللغات الأفريقية، الصينية، الإيطالية والعبرية) بالإضافة إلى اللغة العربية.

وتتولى كل وحدة لغة نشر كل المواد من أخبار ومتابعات ومقالات ورسائل توعوية بلغتها على الصفحة المخصصة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبوابة الأزهر الإلكترونية.