الجيش السوري يستعيد السيطرة على قريتين قرب إدلب

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رويترزالإثنين 2019/7/29 04:43 م بتوقيت أبوظبي
آليات عسكرية تابعة للجيش السوري - أرشيفية
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، أن الجيش السوري استعاد السيطرة على قريتين في شمال غرب البلاد من مقاتلي المعارضة الذين انسحبوا في أعقاب قصف جوي ومدفعي مكثف.
كان مقاتلو المعارضة قد سيطروا على قريتي الجبين وتل ملح بشمال محافظة حماة قرب إدلب، في مطلع يونيو/حزيران خلال هجوم مضاد على القوات الحكومية التي تشن هجوما في المنطقة منذ أواخر أبريل/نيسان.
وتقدم الجيش السوري في المنطقة مع استهداف طائرات حربية سورية وروسية مواقع المسلحين وبعد إطلاق نيران تمهيدية لعدة أيام.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي مقتل ما يزيد على 400 مدني خلال تصاعد العنف في شمال غرب سوريا على مدى الأشهر الـ3 الماضية ونزوح أكثر من 440 ألفا.
وتهيمن على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة، والتي يصنفها مجلس الأمن الدولي بأنها إرهابية.
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