بومبيو: عقوباتنا على إيران تحقق أهدافها حتى الآن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، أن عقوبات بلاده على إيران تحقق أهدافها حتى الآن.

وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن إيران ومليشيا الحوثي يعرقلون حل الأزمة في اليمن، وإنهاء معاناة شعبها.

ولفت بومبيو إلى أن الولايات المتحدة ستلعب دورًا مهمًا في حماية التجارة الدولية.

وأشار إلى أن واشنطن تتعاون مع لندن من أجل التوصل إلى حلول بشأن السفينة المحتجزة التي ترفع علم بريطانيا.

وكشف أنه سيتم عرض الرؤية الأمريكية بشأن خطة السلام في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.