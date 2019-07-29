شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: موقف التحالف واضح وثابت في دعم الوحدة اليمنية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
شدد وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني، على أن موقف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وموقف المجتمع الدولي، واضح وثابت في دعم وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
وأكد الإرياني -من خلال تغريدة عبر حسابه في «تويتر»- اليوم (الاثنين)، أن الوحدة اليمنية والدولة الاتحادية ليست مادة للسجال السياسي أو مدخلاً للإثارة، بل هي عنوان عزة وكرامة اليمنيين الثابت، مضيفاً: "الأصوات التي تطل من هنا أو هناك للنيل منها لا تمثل إلا نفسها".
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