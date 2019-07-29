"بشرى للمعتمرين".....الحكومة تنشأ رسميًا بوابة"العُمرة"

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا يقضي بأن تنشأ بوزارة السياحة بوابة إلكترونية تسمى "بوابة العمرة المصرية"، على أن تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.

وتستهدف البوابة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، إلى جانب ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وعلى نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، بما يرفع درجة رضا المواطن.

وسيكون تنفيذ رحلات العمرة من خلال إحدى الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي، وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية.

وأوضح نص القرار أن آلية عمل البوابة الإلكترونية للعمرة، تتم من خلال عدة قواعد وإجراءات، من بينها أن توثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحة بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي وشركات الطيران العاملة فيه والمتجهة رحلاتها إلى السعودية قد أوقفت سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفاعلية الخاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، بعد أن تعرض عدد من المصريين لعملية نصب باستخراج التأشيرة الفاعلية.

ويرصد موقع "مصراوي"، أهم 13 معلومة عن البوابة الجديدة:

1- إطلاق "بوابة العمرة المصرية" يأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي لوزارة السياحة.

2- البث الفعلي لبوابة العمرة في منتصف شهر أغسطس المقبل.

3- تم ربطها بوزارة الداخلية والطيران والجوازات عبر المنافذ "الجوية- البحرية- الطرق".

4- تعتبر الممر الشرعي لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق المعتمر والمراقب على تنفيذها.

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5- إطلاقها الحل الأمثل لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث خصوصا تأشيرة العمرة الإلكترونية.

6- تحمي حقوق الدولة والمواطن وشركات السياحة.

7- تقضي على السماسرة والشركات غير المرخصة و"الوكيل الافتراضي".

8- تسهل الإجراءات أمام المعتمر ومنحه قدر أكبر على اختيار الشركة والبرنامج المناسب.

9- تمنح المواطن الحق في تقديم شكوى ضد الشركات المخالفة.

10- تُمكن وزارة السياحة من بيع برامجها لجميع دول العالم ـ "العمرة بلس".

11- تجمع جميع الأجهزة المعنية في طريق واحد للحفاظ على الاقتصاد المصري.

12- تتيح المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن.

13- تُلزم الشركات السياحية بتوضيح أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم.​