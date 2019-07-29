الجيش الروسي: مقتل 110 جنود سوريين خلال 4 أشهر جراء هجمات مسلحي إدلب

أعلنت ​هيئة الأركان الروسية​ عن أن "هجمات المسلحين من منطقة إدلب أدت إلى مقتل 110 جنود سوريين و65 مدنيًا خلال 4 أشهر".

وأفاد رئيس إدارة العمليات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول ​سيرغي رودسكوي​ بأن "الإرهابيين مستمرون في محاولة تنظيم الهجمات على ​قاعدة حميميم​ الجوية في ​سوريا​"، موضحًا أنهم "لا يوقفون محاولات تنظيم هجمات على قاعدة حميميم الجوية. ولهذا الغرض يستخدمون أنظمة راجمات ​الصواريخ​ والطائرات بدون طيار في عمليات القصف".

وشدد على أن الأراضي التي تسيطر عليها ​واشنطن​ و​التحالف الدولي​ بمنطقة ​الفرات​ بسوريا شهدت 300 عملية إرهابية قتل فيها 225 شخصا، وذلك خلال شهري حزيران وتموز.