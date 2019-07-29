قاسم رضائي: قائد الثورة يوافق على المشروع الشامل لحراسة حدود البلاد

أعلن قائد حرس الحدود ال​ايران​ي ​قاسم رضائي​ ان "المشروع الشامل لحراسة حدود البلاد حظي بموافقة وتأييد قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة الايرانية "، مشيراً إلى أن "قائد الثورة لديه ثقة كاملة ب​قوى الامن الداخلي​ مما كان له تأثير كبير للغاية في تعزيز الحدود".

واشار الى ان "رؤية ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية الى دول الجوار هي نظرة مودة ومحبة"، لافتاً إلى أنه "لحسن الحظ فان ايران لديها علاقات ودية مع دول الجوار لاسيما ​تركيا​ و​اذربيجان​ و​العراق​، وخاصة انه في مراسم اربعين ​الامام الحسين​ يعبر اربعة ملايين زائر الحدود بين ايران والعراق بشكل قانوني، ولم تحدث اية مشكلة ايضا".