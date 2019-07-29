قاسم رضائي: قائد الثورة يوافق على المشروع الشامل لحراسة حدود البلاد

أعلن قائد حرس الحدود الايراني قاسم رضائي ان "المشروع الشامل لحراسة حدود البلاد حظي بموافقة وتأييد قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة الايرانية "، مشيراً إلى أن "قائد الثورة لديه ثقة كاملة بقوى الامن الداخلي مما كان له تأثير كبير للغاية في تعزيز الحدود".
واشار الى ان "رؤية الجمهورية الاسلامية الايرانية الى دول الجوار هي نظرة مودة ومحبة"، لافتاً إلى أنه "لحسن الحظ فان ايران لديها علاقات ودية مع دول الجوار لاسيما تركيا واذربيجان والعراق، وخاصة انه في مراسم اربعين الامام الحسين يعبر اربعة ملايين زائر الحدود بين ايران والعراق بشكل قانوني، ولم تحدث اية مشكلة ايضا".
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