لجنة الدفاع ناقشت اقتراحات القوانين المتعلقة بالبلديات

ناقشت ​لجنة الدفاع​ اقتراحات القوانين المتعلقة بالبلديات وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب ​سمير الجسر​ وقررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة الموضوع بالتعاون مع ممثلي المنظمة ​الدولة​ للتقرير عن الديمقراطية واقتراحات القوانين المقدمة من ​فريد البستاني​ و​سامي الجميل​.

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