الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق رميش أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 28 تموز 2019 الساعة 16:00، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 29 تموز 2019 عند الساعة 00:10 من فوق البلدة المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "بتاريخ 28 تموز 2019 الساعة 23:35، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 29 تموز 2019 الساعة 6:20 من فوق البلدة المذكورة".