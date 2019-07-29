الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق رميش أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 28 تموز 2019 الساعة 16:00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 29 تموز 2019 عند الساعة 00:10 من فوق البلدة المذكورة".
وأوضحت في بيان، أنّ "بتاريخ 28 تموز 2019 الساعة 23:35، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 29 تموز 2019 الساعة 6:20 من فوق البلدة المذكورة".
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